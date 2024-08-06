Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол по итогам встречи по объединению энергосистем

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол о создании объединенной энергосистемы.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали в Астане протокол по итогам трехсторонней встречи по проекту объединения энергетических систем.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в первом заседании министров энергетики стран Центральной Азии и трехсторонней встрече приняла участие делегация во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым.

Замминистра в ходе выступлений на обоих мероприятиях рассказал, что рамках COP29 планируются инициативы высокого уровня по переходу на "зеленую энергию", включая проведение Форума энергетических инвестиций Центральной Азии и Азербайджана.

На встречах обсуждались проделанная работа и очередные шаги по созданию "зеленого энергетического" коридора Азербайджан-Центральная Азия-Европа.

Стороны согласовали проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области "зеленой энергии", утвердили техническое задание для технико-экономического обоснования проекта. Итальянская компания CESI выбрана для разработки ТЭО, также достигнута договоренность о создании совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым и заместителем министра энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым.