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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол по итогам встречи по объединению энергосистем

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол по итогам встречи по объединению энергосистем Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол о создании объединенной энергосистемы.
Энергетика
6 августа 2024 г. 19:59
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол по итогам встречи по объединению энергосистем

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали в Астане протокол по итогам трехсторонней встречи по проекту объединения энергетических систем.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в первом заседании министров энергетики стран Центральной Азии и трехсторонней встрече приняла участие делегация во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым.

Замминистра в ходе выступлений на обоих мероприятиях рассказал, что рамках COP29 планируются инициативы высокого уровня по переходу на "зеленую энергию", включая проведение Форума энергетических инвестиций Центральной Азии и Азербайджана.

На встречах обсуждались проделанная работа и очередные шаги по созданию "зеленого энергетического" коридора Азербайджан-Центральная Азия-Европа.

Стороны согласовали проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области "зеленой энергии", утвердили техническое задание для технико-экономического обоснования проекта. Итальянская компания CESI выбрана для разработки ТЭО, также достигнута договоренность о создании совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым и заместителем министра энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan enerji sistemlərinin birləşdirilməsinə dair protokol imzalayıblar

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