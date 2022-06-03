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МФК: Азербайджан интенсивно работает в направлении развития ВИЭ

МФК: Азербайджан интенсивно работает в направлении развития ВИЭ Азербайджан интенсивно работает в направлении развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
3 июня 2022 г. 17:35
МФК: Азербайджан интенсивно работает в направлении развития ВИЭ

Азербайджан интенсивно работает в направлении развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом заявила региональный менеджер Международной финансовой корпорации (МФК) по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Она отметила, что страна использует все свои ресурсы в этом направлении, и МФК приветствует начинания Азербайджана.

Дуарте подчеркнула потенциал Азербайджана в ветровой энергии.

По ее словам, цель МФК помочь Азербайджану привлечь необходимые инвестиции и предоставить финансирование.

Региональный менеджер отметила, что пандемия усилила желание найти пути решения которые, были бы выгодны и разумны с точки зрения экологии.

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Версия на английском языке IFC: Azerbaijan intensively working towards development of renewable energy
Версия на азербайджанском языке IFC: “Azərbaycan bərpa olunan enerjinin inkişafı istiqamətində intensiv iş aparır”

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