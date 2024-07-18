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Азербайджан и Всемирный банк обсудили финансирование интеграции "зеленой энергии"

Азербайджан и Всемирный банк обсудили финансирование интеграции "зеленой энергии" ОАО AzərEnerji обсудило со Всемирным банком вопросы финансирования интеграции крупномасштабных возобновляемых источников энергии в энергосистему, которая будет реализована в Азербайджане.
Энергетика
18 июля 2024 г. 16:02
Азербайджан и Всемирный банк обсудили финансирование интеграции зеленой энергии

ОАО AzərEnerji обсудило со Всемирным банком вопросы финансирования интеграции крупномасштабных возобновляемых источников энергии в энергосистему, которая будет реализована в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, обсуждения прошли в ходе онлайн-встречи главы ОАО AzərEnerji Бабы Рзаева с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландой Прайс.

На встрече также обсуждены вопросы новой подстанции "Наваи" мощностью 500 кВ, новых линий передач, экологические и социальные аспекты деятельности и др.

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Версия на английском языке Azerbaijan, WB mull financing for green energy integration
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Dünya Bankı “yaşıl enerji”nin inteqrasiyasının maliyyələşməsini müzakirə edib

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