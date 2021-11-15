Азербайджан и Венгрия подписали новый документ о сотрудничестве в энергосфере

Сегодня в головном офисе Агентства по регулированию энергетических вопросов (EMTA) при Министерстве энергетики состоялась встреча с делегацией венгерского Агентства по энергетике и коммунальному хозяйству (MEKH) с участием посла Венгрии в Азербайджане Вик

Сегодня в головном офисе Агентства по регулированию энергетических вопросов (EMTA) при Министерстве энергетики состоялась встреча с делегацией венгерского Агентства по энергетике и коммунальному хозяйству (MEKH) с участием посла Венгрии в Азербайджане Виктора Седеркени.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Выступивший на встрече председатель правления ЕМТА Самир Ахундов поприветствовал гостей и подчеркнул, что встреча внесет вклад в укрепление отношений между Венгрией и Азербайджаном, а также в развитие сотрудничества в области энергорегулирования.

Вице-президент MEKH Пал Сагвари поблагодарил за встречу, проинформировал о деятельности агентства.

Затем между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали С.Ахундов и П.Сагвари. Меморандум предусматривает обмен опытом между двумя регулирующими органами в области энергетики, в частности возобновляемых источников энергии, а также энергоэффективности, проведение взаимных практических и учебных программ, проведение совместных научно-исследовательских работ, а также участие в конференциях и семинарах.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в соответствии с соглашением, достигнутым на первом заседании рабочей группы венгерско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в энергетической сфере в феврале 2020 года в Будапеште.