О нас

Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере природного газа

Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере природного газа Министерство экономики Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа.
Энергетика
30 января 2023 г. 19:00
Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере природного газа

Министерство экономики Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа.

Как сообщает Report, документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Подписание состоялось 30 января после завершения в Будапеште встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Macarıstan təbii qaz əməkdaşlığı haqqında Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Самое важное

В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января 2023 г. 18:57
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
ФотоВ Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января 2023 г. 18:55
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
30 января 2023 г. 18:12
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 15:16
Азербайджан прощается с шехидом
ФотоАзербайджан прощается с шехидом
30 января 2023 г. 11:40
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
29 января 2023 г. 16:25
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране
28 января 2023 г. 23:10
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:58
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
28 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
28 января 2023 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi