Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере природного газа

Министерство экономики Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа.
Как сообщает Report, документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.
Подписание состоялось 30 января после завершения в Будапеште встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.