Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере природного газа

Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере природного газа

Министерство экономики Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа.

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Министерство экономики Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа. Как сообщает Report, документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Подписание состоялось 30 января после завершения в Будапеште встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook