SOCAR: Азербайджан и Венгрия достигли соглашения по расширению энергетического сотрудничества

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев 29 марта встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщили Report в компании, на встрече стороны отметили высокий уровень развития сотрудничества в различных сферах между Азербайджаном и Венгрией. Отмечалось, что главы двух государств выразили намерение расширить сотрудничество и в сфере экономике. В этой связи, претворяемый в жизнь по инициативе Азербайджана проект "Южного газового коридора" (ЮГК) обладает особой значимостью. Этот проект, объединяющий два континента, даст возможность поставлять природный газ из бассейна Каспийского моря в европейскую газовую сеть, включая и Венгрию.

На встрече венгерская сторона выразила заинтересованность в приобретении объёмов газа посредством ЮГК. Было достигнуто предварительное соглашение между Венгрией и Азербайджаном и SOCAR по началу процесса переговоров касательно расширения энергетического сотрудничества в различных направлениях.