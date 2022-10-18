Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом для обсуждения сотрудничества в энергетическом секторе.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом для обсуждения сотрудничества в энергетическом секторе.

Как сообщает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Мы поговорили о работе, которая должна быть проделана для успешного продолжения 30-летних энергетических и торговых отношений между Великобританией и Азербайджаном", - написал посол.

Министр энергетики поздравил посла с назначением и выразил уверенность в том, что дипломат внесет позитивный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в период пребывания в должности, говорится в релизе министерства.

Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в плане развития "зеленой энергетики" с компанией bp, занимающей особое место в качестве стратегического партнера и ведущего инвестора в нефтегазовом секторе нашей страны.