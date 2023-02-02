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Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества в "зеленой" энергетике

Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества в "зеленой" энергетике Азербайджан и Великобритания провели плодотворные обсуждения сотрудничества по "зеленой" энергии и энергоэффективности.
Энергетика
2 февраля 2023 г. 16:12
Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества в зеленой энергетике

Азербайджан и Великобритания провели плодотворные обсуждения сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"На встрече с региональным послом COP26 в Европе, Центральной Азии, Турции и Иране Дэвидом Мораном провели плодотворные обсуждения развития проекта Южного газового коридора, сотрудничества в области "зеленой” энергетики и энергоэффективности", - сказал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UK to cooperate on green energy and energy efficiency

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