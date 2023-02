Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества в "зеленой" энергетике

Азербайджан и Великобритания провели плодотворные обсуждения сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики и энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"На встрече с региональным послом COP26 в Европе, Центральной Азии, Турции и Иране Дэвидом Мораном провели плодотворные обсуждения развития проекта Южного газового коридора, сотрудничества в области "зеленой” энергетики и энергоэффективности", - сказал министр.