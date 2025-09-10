ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

    Энергетика
    • 10 сентября, 2025
    • 18:57
    Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

    Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел онлайн-встречу с новоназначенным министром энергетики Украины и сопредседателем Межправительственной комиссии Светланой Гринчук.

    Как сообщает Report, об этом П.Шахбазов написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    Стороны обсудили вопросы двустороннего энергетического сотрудничества.

    "В ходе встречи мы обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего энергетического сотрудничества и очередным шагам по выполнению соглашений, достигнутых на 13-м заседании (Межправкомиссии - ред.) в Баку", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Министерство энергетики Пярвиз Шахбазов Светлана Гринчук Украина энергосотрудничество
    Фото
    Azərbaycan Ukrayna ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    Последние новости

    19:30

    СМИ: В Сане после удара Израиля есть погибшие и раненые

    Другие страны
    19:23

    Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле

    Индивидуальные
    19:12

    ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:08

    Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    19:01

    Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана

    В регионе
    18:57
    Фото

    Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

    Энергетика
    18:55

    В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияет

    Другие страны
    18:43
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    18:43

    Трамп сегодня проведет переговоры с президентом Польши

    Другие страны
    Лента новостей