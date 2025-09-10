Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества
- 10 сентября, 2025
- 18:57
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел онлайн-встречу с новоназначенным министром энергетики Украины и сопредседателем Межправительственной комиссии Светланой Гринчук.
Как сообщает Report, об этом П.Шахбазов написал в своем аккаунте в соцсети Х.
Стороны обсудили вопросы двустороннего энергетического сотрудничества.
"В ходе встречи мы обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего энергетического сотрудничества и очередным шагам по выполнению соглашений, достигнутых на 13-м заседании (Межправкомиссии - ред.) в Баку", - говорится в сообщении.
