Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел онлайн-встречу с новоназначенным министром энергетики Украины и сопредседателем Межправительственной комиссии Светланой Гринчук.

Как сообщает Report, об этом П.Шахбазов написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Стороны обсудили вопросы двустороннего энергетического сотрудничества.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего энергетического сотрудничества и очередным шагам по выполнению соглашений, достигнутых на 13-м заседании (Межправкомиссии - ред.) в Баку", - говорится в сообщении.