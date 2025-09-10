İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Azərbaycan Ukrayna ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    Energetika
    • 10 sentyabr, 2025
    • 18:45
    Azərbaycan Ukrayna ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    Azərbaycan və Ukrayna arasında enerji əməkdaşlığının gündəliyindəki məsələlər müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    P. Şahbazov Ukraynanın yeni təyin olunmuş energetika naziri və Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Svetlana Qrinçuk ilə onlayn görüş keçirilib.

    "Görüş zamanı ikitərəfli enerji əməkdaşlığının gündəliyindəki məsələlər və Bakıda keçirilmiş 13-cü iclasda əldə olunan razılaşmaların icrası ilə bağlı növbəti addımlar barədə fikir mübadiləsi apardıq.

    Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

