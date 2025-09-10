Azərbaycan Ukrayna ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib
Energetika
- 10 sentyabr, 2025
- 18:45
Azərbaycan və Ukrayna arasında enerji əməkdaşlığının gündəliyindəki məsələlər müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
P. Şahbazov Ukraynanın yeni təyin olunmuş energetika naziri və Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Svetlana Qrinçuk ilə onlayn görüş keçirilib.
"Görüş zamanı ikitərəfli enerji əməkdaşlığının gündəliyindəki məsələlər və Bakıda keçirilmiş 13-cü iclasda əldə olunan razılaşmaların icrası ilə bağlı növbəti addımlar barədə fikir mübadiləsi apardıq.
Son xəbərlər
19:26
"Neftçi" Ramil Şeydayevlə yollarını ayırdığını açıqlayıbFutbol
19:24
İsrail ordusu Yəmənə endirdiyi zərbələrin əsas hədəflərini açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:19
HƏMAS: İsrailin Dohaya hücumu heç nəyə təsir etməyəcəkDigər ölkələr
19:16
Azərbaycanın U-16 millisi Gürcüstan yığmasına qalib gəlibFutbol
19:15
Paşinyan: Ermənistan TRIPP-i Azərbaycanın infrastrukturu ilə sinxronlaşdırmağa hazırdırRegion
19:11
Azərbaycan boksçusu dünya çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıbFərdi
19:03
Tramp bu gün Polşa Prezidenti ilə danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
18:57
Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
18:56
Foto