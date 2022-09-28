Азербайджан и Турция могут углубить сотрудничество в области экспорта и транзита энергии

Азербайджан и Турция рассмотрели возможность углубления экспорта и транзита электроэнергии.

Азербайджан и Турция рассмотрели возможность углубления экспорта и транзита электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

По его словам, этот вопрос обсуждался сегодня на встрече с министром энергетики Турции Фатихом Донмазом в рамках 2-го заседания министров энергетики Организации тюркских государств (TDT) в Алматы, Казахстан.

”Мы оценили возможность углубления стратегического энергетического партнерства Азербайджан-Турция регионального и международного значения путем развития Южного газового коридора, а также экспорта и транзита электроэнергии", - сказал министр.