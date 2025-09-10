ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Азербайджан и США обсудили новый этап энергетического сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    • 10 сентября, 2025
    • 18:25
    Азербайджан и США обсудили новый этап энергетического сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    Обсуждены приоритеты нового этапа энергетического сотрудничества между Азербайджаном и США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в рамках встречи главы ведомства Пярвиза Шахбазова с высокопоставленным чиновником Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендэном Ханраханом.

    На встрече была подчеркнута стратегическая важность встречи в Вашингтоне 8 августа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и американским лидером Дональдом Трампом, которая обеспечила выход двусторонних и региональных отношений, а также энергетического сотрудничества на новый уровень. В связи с этим были проведены обсуждения по приоритетным направлениям сотрудничества, таким как расширение инвестиций в энергетический сектор и региональной инфраструктуры. Была обсуждена деятельность Стратегической рабочей группы, созданной для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США.

    Была подчеркнута важная роль Вашингтона в реализации стратегически значимых проектов энергетической безопасности нашей страны и отмечена важность сотрудничества с США в обеспечении устойчивости энергоснабжения Европы.

    Были рассмотрены текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества с компанией ExxonMobil, долгосрочным партнером нашей страны в нефтегазовом секторе, с новыми проектами на суше, а также сотрудничества в области торговли сжиженным газом (LNG), сырой нефтью и нефтепродуктами с США через SOCAR Trading. Были оценены возможности сотрудничества в области углеводородов и возобновляемых источников энергии, особенно по проектам "зеленых энергетических коридоров", которые свяжут Азербайджан с Турцией и Европой через Нахчыван, Армению, Черное море и Грузию, а также обеспечат энергетические связи Азербайджан-Центральная Азия через Каспийское море. Американские компании и инвесторы были приглашены к участию в потенциальных проектах.

    Азербайджан и США обсудили расширение инвестиций в энергетическом секторе.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    Согласно информации, глава ведомства встретился с главным официальным представителем Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендэном Ханраханом.

    "В ходе встречи обсуждались приоритетные направления сотрудничества с США, в том числе в рамках миссии Азербайджана как поставщика энергии, а также региональные коммуникации, соединяющие нашу страну с Турцией, Европой и Центральной Азией, и расширение инвестиций в сферу энергетики", - говорится в публикации.

    Азербайджан США энергетика сотрудничество Пярвиз Шахбазов
    Azərbaycan-ABŞ enerji əməkdaşlığında yeni mərhələnin prioritetləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Последние новости

    19:23

    Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле

    Индивидуальные
    19:12

    ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:08

    Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    19:01

    Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана

    В регионе
    18:57
    Фото

    Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

    Энергетика
    18:55

    В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияет

    Другие страны
    18:43
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    18:43

    Трамп сегодня проведет переговоры с президентом Польши

    Другие страны
    18:40

    SOCAR: Снижение уровня Каспия серьезно влияет на очистку сточных вод в Азербайджане

    Инфраструктура
    Лента новостей