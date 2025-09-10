Азербайджан и США обсудили новый этап энергетического сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

Обсуждены приоритеты нового этапа энергетического сотрудничества между Азербайджаном и США.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в рамках встречи главы ведомства Пярвиза Шахбазова с высокопоставленным чиновником Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендэном Ханраханом.

На встрече была подчеркнута стратегическая важность встречи в Вашингтоне 8 августа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и американским лидером Дональдом Трампом, которая обеспечила выход двусторонних и региональных отношений, а также энергетического сотрудничества на новый уровень. В связи с этим были проведены обсуждения по приоритетным направлениям сотрудничества, таким как расширение инвестиций в энергетический сектор и региональной инфраструктуры. Была обсуждена деятельность Стратегической рабочей группы, созданной для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США.

Была подчеркнута важная роль Вашингтона в реализации стратегически значимых проектов энергетической безопасности нашей страны и отмечена важность сотрудничества с США в обеспечении устойчивости энергоснабжения Европы.

Были рассмотрены текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества с компанией ExxonMobil, долгосрочным партнером нашей страны в нефтегазовом секторе, с новыми проектами на суше, а также сотрудничества в области торговли сжиженным газом (LNG), сырой нефтью и нефтепродуктами с США через SOCAR Trading. Были оценены возможности сотрудничества в области углеводородов и возобновляемых источников энергии, особенно по проектам "зеленых энергетических коридоров", которые свяжут Азербайджан с Турцией и Европой через Нахчыван, Армению, Черное море и Грузию, а также обеспечат энергетические связи Азербайджан-Центральная Азия через Каспийское море. Американские компании и инвесторы были приглашены к участию в потенциальных проектах.

