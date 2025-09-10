İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirir

    Energetika
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:42
    Azərbaycan və ABŞ arasında enerji sahəsində sərmayələrin genişləndirilməsi kimi prioritetləri müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Məlumata görə, nazir ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya Məsələləri Bürosunun baş rəsmisi Brendan Hanrahan ilə görüşüb.

    Görüşdə yeni mərhələyə yüksələn enerji əlaqələrinə dair səmərəli müzakirələr aparılıb.

    "Azərbaycanın enerji təchizatçısı missiyasının davam etdirilməsində ABŞ ilə əməkdaşlıq, Azərbaycanı Türkiyə, Avropa və Mərkəzi Asiya ilə müxtəlif istiqamətlərdə əlaqələndirən regional bağlantılar və enerji sahəsində sərmayələrin genişləndirilməsi kimi prioritetləri dəyərləndirdik", deyə P.Şahbazov bildirib.

