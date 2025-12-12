Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Энергетика
    • 12 декабря, 2025
    • 12:03
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Азербайджан и США провели обсуждения о развитии энергетического сотрудничества между двумя странами в контексте новых проектов.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети X.

    Обсуждения состоялись на встрече с заместителем председателя подкомитета по энергетике Палаты представителей Майклом Клаудом в рамках визита Шахбазова в США.

    "Мы провели обсуждения о развитии энергетического сотрудничества между двумя странами в контексте инициатив и новых проектов Азербайджана, имеющих региональное значение", - написал министр.

