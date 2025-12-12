Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Азербайджан и США провели обсуждения о развитии энергетического сотрудничества между двумя странами в контексте новых проектов.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети X.

Обсуждения состоялись на встрече с заместителем председателя подкомитета по энергетике Палаты представителей Майклом Клаудом в рамках визита Шахбазова в США.

"Мы провели обсуждения о развитии энергетического сотрудничества между двумя странами в контексте инициатив и новых проектов Азербайджана, имеющих региональное значение", - написал министр.