Азербайджан и США обсудили сотрудничество в рамках энергокоридоров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с главным советником Бюро по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Госдепартамента США Ребеккой Нефф и региональным менеджером по Европе и Евразии Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Сарой Леминг.

Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

"Мы обсудили энергетические коридоры, "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), экономические и коммерческие столпы Хартии о стратегическом партнерстве, а также возможности для американских компаний принять участие в реализуемых в нашей стране проектах в области инфраструктуры, транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта и других приоритетных сферах", - говорится в публикации.

На встрече министр также отметил, что азербайджано-американские отношения поднялись до уровня стратегического партнерства и подчеркнул создание благоприятной среды для укрепления экономических связей.