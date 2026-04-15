Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Энергетика
    15 апреля, 2026
    • 18:13
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в рамках энергокоридоров

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с главным советником Бюро по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Госдепартамента США Ребеккой Нефф и региональным менеджером по Европе и Евразии Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Сарой Леминг.

    Как сообщает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

    "Мы обсудили энергетические коридоры, "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), экономические и коммерческие столпы Хартии о стратегическом партнерстве, а также возможности для американских компаний принять участие в реализуемых в нашей стране проектах в области инфраструктуры, транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта и других приоритетных сферах", - говорится в публикации.

    На встрече министр также отметил, что азербайджано-американские отношения поднялись до уровня стратегического партнерства и подчеркнул создание благоприятной среды для укрепления экономических связей.

    Микаил Джаббаров Ребекка Нефф азербайджано-американские отношения
    Фото
    Azərbaycan ABŞ ilə enerji dəhlizlərini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, US discuss energy corridors, TRIPP initiative

    Последние новости

    Фото

