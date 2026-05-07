Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере

    Энергетика
    • 07 мая, 2026
    • 15:26
    Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере

    Азербайджан обсудил с Сан-Марино возможности сотрудничества в сферах природного газа и возобновляемой энергетики.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети X.

    Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи Шахбазова с министром финансов и бюджета, транспорта и энергетики Сан-Марино Марко Гатти и Государственным секретарем (министром) по труду, экономическому программированию, связям с Автономным учреждением государственных услуг (AASS), экологическому переходу и технологическим инновациям Алессандро Бевитори.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, зеленого перехода и перспектив развития взаимовыгодного партнерства.

    Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере
    Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере

    Пярвиз Шахбазов Природный газ Возобновляемые источники энергии Республика Сан-Марино
    Фото
    Azərbaycan San-Marino ilə bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, San Marino discuss cooperation in renewable energy sector

    Последние новости

    15:38

    В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

    В регионе
    15:36

    В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии

    Армия
    15:31

    В Азербайджане за 4 месяца гражданам возвращено НДС почти 70,5 млн манатов

    Финансы
    15:27

    Генпрокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    15:26
    Фото

    Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере

    Энергетика
    15:26

    В РФ школьница пострадала от взрыва страйкбольной гранаты

    В регионе
    15:24

    Мамедов: Азербайджан покрывает около 80% потребления продовольствия внутренним производством

    АПК
    15:22

    В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%

    Финансы
    15:20

    Тахир Андраби: Исламабад рассчитывает на скорое подписание мира между Ираном и США

    Другие страны
    Лента новостей