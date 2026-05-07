Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере
Энергетика
- 07 мая, 2026
- 15:26
Азербайджан обсудил с Сан-Марино возможности сотрудничества в сферах природного газа и возобновляемой энергетики.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети X.
Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи Шахбазова с министром финансов и бюджета, транспорта и энергетики Сан-Марино Марко Гатти и Государственным секретарем (министром) по труду, экономическому программированию, связям с Автономным учреждением государственных услуг (AASS), экологическому переходу и технологическим инновациям Алессандро Бевитори.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, зеленого перехода и перспектив развития взаимовыгодного партнерства.
