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Азербайджан и Румыния подписали соглашение о поставках газа

Азербайджан и Румыния подписали соглашение о поставках газа Сегодня в Баку между Государственными нефтяными компаниями Азербайджана (SOCAR) и Румынии (Romgaz) был подписан контракт о поставках газа из Азербайджана в Румынию.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 14:49
Азербайджан и Румыния подписали соглашение о поставках газа

Сегодня в Баку между Государственными нефтяными компаниями Азербайджана (SOCAR) и Румынии (Romgaz) был подписан контракт о поставках до 1 млрд кубометров газа из Азербайджана в Румынию.

Как передает Report, вчера в заявлении для прессы президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что соглашение будет действовать на период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года.

Соглашение считается продолжением документов, подписанных между SOCAR и Romgaz S.A. 19 октября и 16 декабря 2022 года. Документы, обеспечивающие формирование правовой базы двусторонних связей в энергетической сфере, расширят географию экспорта азербайджанского газа, внесут важный вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между странами, а также в энергетическую безопасность Европы и стратегию "зеленой энергии".

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Romgaz ink agreement on gas transportation from Azerbaijan to Romania
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “Romgaz S.A.” arasında Azərbaycandan Rumıniyaya qaz nəqlinə dair Saziş imzalanıb

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