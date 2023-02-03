Азербайджан и Румыния подписали соглашение о поставках газа

Сегодня в Баку между Государственными нефтяными компаниями Азербайджана (SOCAR) и Румынии (Romgaz) был подписан контракт о поставках газа из Азербайджана в Румынию.

Сегодня в Баку между Государственными нефтяными компаниями Азербайджана (SOCAR) и Румынии (Romgaz) был подписан контракт о поставках до 1 млрд кубометров газа из Азербайджана в Румынию.

Как передает Report, вчера в заявлении для прессы президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что соглашение будет действовать на период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года.

Соглашение считается продолжением документов, подписанных между SOCAR и Romgaz S.A. 19 октября и 16 декабря 2022 года. Документы, обеспечивающие формирование правовой базы двусторонних связей в энергетической сфере, расширят географию экспорта азербайджанского газа, внесут важный вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между странами, а также в энергетическую безопасность Европы и стратегию "зеленой энергии".