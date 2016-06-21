​Азербайджан и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере энергетики

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и Пакистан подписали ряд межправительственных соглашений в различных сферах энергетики, в т.ч. о поставках сырой нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного и природного газа (СПГ).

Как передает Report, cоглашения позволят обеим странам подписывать многомиллиардные договора об обмене нефтью и газом, минуя процесс биржевых торгов. Согласно подписанному протоколу, стороны договорились исследовать возможности для сотрудничества в сфере энергетики.

Наряду с этим соответствующие структуры стран обсудили возможность участия азербайджанских компаний в создании и развитии малых гидроэлектростанций, ветряных, солнечных и биоэнергетических проектов.

Помимо этого, был подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанской SOCAR (Госнефтекомпанией) и Pakistan State Oil.

Кроме того, межправительственное соглашение нацелено на содействие торговле сырой нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также на совместное освоение новых мощностей для их импорта. Стороны договорились о проведении совместных исследований по созданию лабораторий и проведении производственных испытаний в области нефти и газа, а также об обмене научно-техническими разработками в области разведки и добычи нефти и газа и подготовке специалистов для нефтяной промышленности.

Азербайджан и Пакистан решили совместно оценить возможность сотрудничества в проектах по разведке и добыче нефти и газа в Азербайджане и Пакистане и создать в связи с этим совместную рабочую группу по разведке и добыче углеводородов.

Стороны договорились о продолжении переговоров.