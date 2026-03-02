Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и его молдавский коллега Дорин Жунгиету в ходе встречи в Баку обсудили сотрудничество в сфере добычи природного газа.

Как передает Report со ссылкой на Минэнерго Молдовы, Жунгиету принимет участие в 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"В рамках мероприятия, министр Дорин Жунгиету провел двустороннюю встречу с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. Обсуждения были сосредоточены на укреплении двустороннего сотрудничества в сфере добычи природного газа, развитии регионального спроса, а также на возможностях взаимодействия в условиях продолжающейся либерализации газового рынка Молдовы", - говорится в сообщении.

В контексте перенастройки европейских газовых рынков стороны подчеркнули ключевую роль расширяющейся инфраструктуры, координации регулирования и региональных партнерств для обеспечения долгосрочной безопасности поставок.

Министр энергетики Молдовы подчеркнул важность прагматичной политики, поддерживающей реализацию новых проектов в газовом секторе параллельно с продвижением энергетического перехода. Он пригласил азербайджанские компании принять участие в новом тендере на строительство ветропарков мощностью 170 МВт с интеграцией систем накопления энергии (BESS), что позволит повысить гибкость и устойчивость национальной энергетической системы.