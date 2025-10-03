Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в атомной промышленности

    Энергетика
    • 03 октября, 2025
    • 11:35
    Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в атомной промышленности

    Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и председатель Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере атомной промышленности и мирного использования ядерных технологий.

    Как передает Report, об этом сообщает Агентство Казахстана по атомной энергии.

    Стороны обсудили обмен опытом в области регулирования и надзора за деятельностью атомной отрасли, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, экологический мониторинг и обращение с радиоактивными материалами. Также внимание уделили подготовке и повышению квалификации специалистов, а также перспективам внедрения современных технологий.

    "Казахстан и Азербайджан - братские страны, нас объединяют давние связи и общее стремление к развитию безопасной и мирной атомной энергетики. Мы намерены продолжать обмениваться опытом и усиливать сотрудничество на благо наших государств и всего региона", - отметил Алмасадам Саткалиев.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность к укреплению взаимодействия и дальнейшему развитию партнёрских отношений в сфере мирного атома.

    Лента новостей