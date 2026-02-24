Азербайджан и Иран обсудили реализацию проектов ГЭС и экспорт электроэнергии

Азербайджан и Иран обсудили реализацию совместных проектов, включая гидроэлектростанции "Худаферин", "Гыз Галасы" и "Ордубад", а также вопросы экспорта электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег.

Стороны с удовлетворением отметили, что энергетика занимает важное место в двусторонней повестке.

Отмечено, что включение энергетических вопросов в протокол 17-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах свидетельствует о приоритетности данного направления.

В целях ускорения реализации проектов, находящихся в повестке дня, стороны договорились усилить совместную работу.