    Энергетика
    • 24 февраля, 2026
    • 13:46
    Азербайджан и Иран обсудили реализацию совместных проектов, включая гидроэлектростанции "Худаферин", "Гыз Галасы" и "Ордубад", а также вопросы экспорта электроэнергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег.

    Стороны с удовлетворением отметили, что энергетика занимает важное место в двусторонней повестке.

    Отмечено, что включение энергетических вопросов в протокол 17-го заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах свидетельствует о приоритетности данного направления.

    В целях ускорения реализации проектов, находящихся в повестке дня, стороны договорились усилить совместную работу.

    Azərbaycan və İran elektrik enerjisinin ixracını müzakirə edib
    Azerbaijan, Iran discuss hydropower projects and electricity exports

    Азербайджан и Иран обсудили реализацию проектов ГЭС и экспорт электроэнергии

