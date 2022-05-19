Азербайджан и Иран обсудили развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана Джавадом Овджи.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана Джавадом Овджи.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Иране, на встрече было выражено удовлетворение успешной реализацией проекта между Азербайджаном и Ираном по транспортировке туркменского газа через территорию Ирана в Азербайджан, а также развитием сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Подчеркнув пользу совместных проектов для обеих стран и важность укрепления связей, было решено продолжить работу в этом направлении.