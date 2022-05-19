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Азербайджан и Иран обсудили развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере

Азербайджан и Иран обсудили развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана Джавадом Овджи.
Энергетика
19 мая 2022 г. 20:02
Азербайджан и Иран обсудили развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана Джавадом Овджи.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Иране, на встрече было выражено удовлетворение успешной реализацией проекта между Азербайджаном и Ираном по транспортировке туркменского газа через территорию Ирана в Азербайджан, а также развитием сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Подчеркнув пользу совместных проектов для обеих стран и важность укрепления связей, было решено продолжить работу в этом направлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Iran discuss development of oil and gas cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla İran arasında neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

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