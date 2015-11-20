Азербайджан и Иран намерены обсудить газовый своп

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Делегация Азербайджана примет участие во встрече представителей стран-экспортеров газа, которая состоится 23 ноября в Тегеране, сообщает Report со ссылкой на ISNA.

"На предстоящей конференции не будет переговоров по газовым проектам, потому что члены Форума стран-экспортеров газа соревнуются между собой на газовом рынке. Мы проведём переговоры с Россией, Туркменистаном и Азербайджаном на двусторонних встречах по обмену газом", - заявил министр нефти Ирана Биджана Зангане.

"Что же касается сжиженного природного газа (LNG), то и в этом случае приоритет отдается поставкам на уже существующие экспортные рынки, а уже затем в европейские страны", - подчеркнул он.

В свою очередь представитель министерства нефти Ирана Мехди Ассали пояснил, что Туркменистан не входит в число участников Форума, поэтому Гурбангулы Бердымухаммедов прибудет на саммит в качестве гостя.

В форуме стран-экспортеров газа участвуют Алжир, Боливия, Египет, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, ОАЭ и Венесуэла. Своповая сделка подразумевает обратный выкуп товара на тех же или иных условиях, что и при заключении соглашения.