Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере
Энергетика
- 04 декабря, 2025
- 16:09
Азербайджан и Ирак обсудили возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".
"Мы приняли участие в 4-м заседании Совместной комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Ирака. Отметили наличие большого потенциала для расширения отношений между нашими странами в различных сферах", - говорится в публикации.
Министр также отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах экономики, промышленности, торговли, взаимных инвестиций, цифрового развития, науки и образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.
