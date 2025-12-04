Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

    Энергетика
    • 04 декабря, 2025
    • 16:09
    Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

    Азербайджан и Ирак обсудили возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

    "Мы приняли участие в 4-м заседании Совместной комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Ирака. Отметили наличие большого потенциала для расширения отношений между нашими странами в различных сферах", - говорится в публикации.

    Министр также отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах экономики, промышленности, торговли, взаимных инвестиций, цифрового развития, науки и образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.

    Ирак экономика МПК экономическое сотрудничество торговля инвестиции нефтегаз
