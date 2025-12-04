Азербайджан и Ирак обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

Азербайджан и Ирак обсудили возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

"Мы приняли участие в 4-м заседании Совместной комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Ирака. Отметили наличие большого потенциала для расширения отношений между нашими странами в различных сферах", - говорится в публикации.

Министр также отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах экономики, промышленности, торговли, взаимных инвестиций, цифрового развития, науки и образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.