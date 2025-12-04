İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan və İraq neft-qaz əməkdaşlığını müzakirə edib

    Energetika
    • 04 dekabr, 2025
    • 15:16
    Azərbaycan və İraq neft-qaz əməkdaşlığını müzakirə edib

    Azərbaycan və İraq neft və qaz sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Azərbaycan və İraq Hökumətləri arasında iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 4-cü iclasında iştirak etdik. Ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensial olduğunu bildirdik", - deyə nazir qeyd edib.

    R. Nəbiyev iclasda həmçinin iqtisadiyyat, sənaye, ticarət, qarşılıqlı investisiyalar, rəqəmsal inkişaf, elm və təhsil, mədəniyyət, turizm, gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını qeyd edib.

    Azərbaycan İraq Rəşad Nəbiyev

    Son xəbərlər

    15:25
    Foto

    Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:24

    İsrail və Livan arasında görüş keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:23

    "AzerGold"un Müşahidə Şurasının tərkibi yenilənib

    Sənaye
    15:19

    EIB Bakı metrosunun modernləşdirilməsi layihəsinin 50 %-nə qədərini maliyyələşdirməyə hazırdır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    15:16

    Xəzəryanı əməkdaşlıq üzrə komissiyanın iclası dekabrın 8-də keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:16
    Foto

    Azərbaycan və İraq neft-qaz əməkdaşlığını müzakirə edib

    Energetika
    15:15

    Netanyahu "Mossad"a direktor təyin edib

    Digər ölkələr
    15:07

    Almaniya Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına 100 milyon avro ayıracaq

    Region
    15:01
    Foto

    Hesablama Palatası İslam İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq edəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti