Azərbaycan və İraq neft-qaz əməkdaşlığını müzakirə edib
Energetika
- 04 dekabr, 2025
- 15:16
Azərbaycan və İraq neft və qaz sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"Azərbaycan və İraq Hökumətləri arasında iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 4-cü iclasında iştirak etdik. Ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensial olduğunu bildirdik", - deyə nazir qeyd edib.
R. Nəbiyev iclasda həmçinin iqtisadiyyat, sənaye, ticarət, qarşılıqlı investisiyalar, rəqəmsal inkişaf, elm və təhsil, mədəniyyət, turizm, gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını qeyd edib.
