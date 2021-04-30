Азербайджан и Индонезия подписали меморандум о взаимопонимании

Стороны также будут сотрудничать по направлениям добычи и переработки в нефтегазовом секторе, а также в сфере возобновляемых источников энергии

Между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия подписан меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству.

Как сообщили Report пресс-службе министерства, говоря о роли сотрудничества в энергетической сфере в развитии двусторонних связей Азербайджана и Индонезии, министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2007 года осуществляет поставки сырой нефти в Индонезию. За это время SOCAR поставила в индонезийском направлении, в общей сложности, более 25 млн тонн сырой нефти, из которых 24 млн тонн составляет нефть марки Azeri Light.

"В настоящее время в энергетической сфере есть потенциал для расширения наших партнерских отношений. Цель увеличения доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности Азербайджана, примерно до 1 500 МВт, до 30 проц. Меры, предпринимаемые в связи с привлечением иностранных инвесторов, и в частности, планы по превращению освобожденных территорий в "зеленую энергетическую зону", создают большие возможности для развития энергетического сотрудничества. Подписанный нами сегодня документ включает в себя сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, а также диверсификацию сотрудничества в энергетической сфере. Пользуясь случаем, я приглашаю заинтересованные стороны государственных и частных секторов Индонезии, потенциальных инвесторов к сотрудничеству в области зеленой энергии", - сказал П.Шахбазов.

Министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Арифин Тасриф отметил, что с подписанием этого документа развитие энергетического сотрудничества между Индонезией и Азербайджаном вступает в новый этап: "Пандемия, сопровождающаяся экономическим спадом в глобальном масштабе, стимулирует преодолению трудностей с помощью инновационных, нестандартных планов и стратегий. Также в такой сложной ситуации важным фактором становится укрепление международного сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Верю, что энергетическое сотрудничество между Индонезией и Азербайджаном будет развиваться на более высоком уровне и принесет обоим странам взаимную выгоду".

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать по направлениям добычи и переработки в нефтегазовом секторе, а также в сфере возобновляемых источников энергии.

Документ также охватывает реализацию совместных проектов по научно-техническому сотрудничеству, программ обучения и развития, поощрение инвестиций в энергетической сфере, проведение совместных семинаров, конференций и энергетических форумов.

Предусматривается также создание совместной рабочей группы для обсуждения и реализации вопросов, вытекающих из Меморандума о взаимопонимании.