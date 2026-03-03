Азербайджан и хорватская компания подписали меморандум в сфере зеленой энергетики
- 03 марта, 2026
- 14:39
Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии и хорватская компания Energia Naturalis d.o.o подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере возобновляемой энергии.
Как сообщает Report, документ был подписан в рамках 12-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии.
Меморандум подписали директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев и председатель правления компании Energia Naturalis d.o.o Бостьян Напаст.
