Азербайджан и Грузия проведут встречу по проекту Черноморского коридора зеленой энергии

Азербайджан и Грузия на следующей неделе проведут рабочую встречу для обсуждения проекта "зеленого" энергетического коридора через Черное море в Европу (Black Sea Energy).

Как передает Report, об этом заявил представитель министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, в рамках сотрудничества с соседними странами Грузия совместно с Азербайжаном реализует проект "Black Sea Energy". В рамках этого проекта стороны продолжают "разрабатывать идеи и оценивать, что необходимо сделать для поставок, транзита и экспорта "зеленого" водорода через трубопроводы или морские маршруты в Румынию и в Европу". Также страны продолжают определять потенциальные и возможные маршруты экспорта.

"Неделю назад у нас было совещание в формате рабочей группы, а на следующей неделе будет еще одно. Надеемся, что подобные действия и мероприятия действительно принесут продуктивный результат в ближайшее время", - сказал он.

Напомним, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy. В 2023 году было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В том же году совет министров Болгарии одобрил участие компании Bulgarian Energy Holding EAD в совместном предприятии по реализации проекта.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии - АО "АзерЭнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - подписали меморандум о создании СП, а в сентябре был заключен акционерный договор об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor (GECO).

На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой энергии". Строительство оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.