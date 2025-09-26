Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Азербайджан и Грузия проведут встречу по проекту Черноморского коридора зеленой энергии

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 10:29
    Азербайджан и Грузия на следующей неделе проведут рабочую встречу для обсуждения проекта "зеленого" энергетического коридора через Черное море в Европу (Black Sea Energy).

    Как передает Report, об этом заявил представитель министерства экономики и устойчивого развития Грузии Омар Церетели на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, в рамках сотрудничества с соседними странами Грузия совместно с Азербайжаном реализует проект "Black Sea Energy". В рамках этого проекта стороны продолжают "разрабатывать идеи и оценивать, что необходимо сделать для поставок, транзита и экспорта "зеленого" водорода через трубопроводы или морские маршруты в Румынию и в Европу". Также страны продолжают определять потенциальные и возможные маршруты экспорта.

    "Неделю назад у нас было совещание в формате рабочей группы, а на следующей неделе будет еще одно. Надеемся, что подобные действия и мероприятия действительно принесут продуктивный результат в ближайшее время", - сказал он.

    Напомним, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy. В 2023 году было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В том же году совет министров Болгарии одобрил участие компании Bulgarian Energy Holding EAD в совместном предприятии по реализации проекта.

    В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии - АО "АзерЭнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - подписали меморандум о создании СП, а в сентябре был заключен акционерный договор об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor (GECO).

    На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой энергии". Строительство оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.

    Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə görüş keçirəcəklər
    Azerbaijan, Georgia to hold meeting on Black Sea Green Energy Corridor project

