İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə görüş keçirəcəklər

    Energetika
    • 26 sentyabr, 2025
    • 11:19
    Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz yaşıl enerji dəhlizi layihəsi üzrə görüş keçirəcəklər

    Azərbaycan və Gürcüstan növbəti həftə Azərbaycandan Avropaya "yaşıl enerji"nin tədarükünü nəzərdə tutan Qara dəniz sualtı kabelinin çəkilişi ("Black Sea Energy") layihəsini müzakirə etmək üçün işçi görüşü keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Gürcüstanın iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf nazirliyinin nümayəndəsi Omar Tsereteli Bakıda keçirilən "Yaşıl Enerji Həftəsi 2025: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya" adlı tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq çərçivəsində Gürcüstan Azərbaycanla birgə "Black Sea Energy" layihəsini həyata keçirir. Bu layihə çərçivəsində tərəflər Rumıniyaya və Avropaya boru kəmərləri və ya dəniz marşrutları vasitəsilə "yaşıl hidrogen"in tədarükü, tranziti və ixracı üçün nə etmək lazım olduğunu qiymətləndirirlər. Həmçinin ölkələr potensial və mümkün ixrac marşrutlarını müəyyən etməkdə davam edirlər.

    "Bir həftə əvvəl işçi qrupu formatında görüşümüz oldu, növbəti həftə isə daha bir görüş keçiriləcək. Ümid edirik ki, belə addımlar və tədbirlər yaxın zamanda səmərəli nəticə verəcək", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, 2022-ci il dekabrın 17-də Buxarestdə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında "Black Sea Energy" sualtı elektrik kabelinin tikintisi haqqında strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanıb. 2024-cü ilin may ayında Azərbaycan, Rumıniya, Gürcüstan və Macarıstanın enerji operatorları "Black Sea Energy"nin reallaşdırılması çərçivəsində birgə müəssisənin yaradılması barədə memorandum imzalayıb. 2023-cü ilin iyun ayında Bolqarıstan layihəyə qoşulmaq niyyətində olduğunu bildirib.

    "Black Sea Energy" Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda istehsal olunan "yaşıl enerji"nin Gürcüstana, daha sonra Qara dənizin dibi ilə çəkilən kabellə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu dəhliz vasitəsilə ildə 4 QVt "yaşıl enerji"nin ixracı planlaşdırılır.

    Obyektin tikintisi 3-4 il çəkəcək. Avropa Komissiyası layihəyə 2,3 milyard avro ayırmağı planlaşdırır.

    Azərbaycan Gürcüstan Black Sea Energy
    Азербайджан и Грузия проведут встречу по проекту Черноморского коридора зеленой энергии
    Azerbaijan, Georgia to hold meeting on Black Sea Green Energy Corridor project

    Son xəbərlər

    11:35

    Türkiyənin Kemer bölgəsində hotelin tavanı uçub

    Region
    11:32

    MSK nümayəndə heyəti Moldovada parlament seçkilərini müşahidə edəcək

    Daxili siyasət
    11:31

    Bu ilin yay ayında 100-ə yaxın insanı gün vurub

    Sağlamlıq
    11:25

    Milli Məclisin deputatları Anım Günü ilə bağlı dünya parlamentlərindəki həmkarlarına müraciət ediblər

    Daxili siyasət
    11:24

    Mundialda dörd medal qazanan paraüçgüçü: "Paralimpiadada Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəyəm"

    Fərdi
    11:24
    Foto

    MDM və "Clearstream" hesablaşma mexanizmlərinin yaradılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:20

    Azərbaycanda Xəzər dənizinin suyundan hidrogen layihələrində istifadənin çətinlikləri açıqlanıb

    Energetika
    11:19

    Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə görüş keçirəcəklər

    Energetika
    11:18

    Mingəçevir su anbarında və Kür çayında qanunsuz balıq ovu aşkarlanıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti