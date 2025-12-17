WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Hicran Hüseynova: Ataların ödənişli məzuniyyətə çıxması müsbət dəyişikliklərə səbəb olur

    Sosial müdafiə
    • 17 dekabr, 2025
    • 15:24
    Hicran Hüseynova: Ataların ödənişli məzuniyyətə çıxması müsbət dəyişikliklərə səbəb olur
    Hicran Hüseynova

    Araşdırmalara görə, dünyada ataların ödənişli məzuniyyət hüququndan istifadə etməsi müsbət dəyişikliklərə səbəb olur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Hicran Hüseynova komitənin bugünkü iclasında kişilərə ödənişli atalıq məzuniyyətinin verilməsi təklifindən danışarkən deyib.

    Komitə sədri qeyd edib ki, atalara 14 gün ödənişsiz məzuniyyət hüququ verilsə də, onlar bundan istifadə etmirdilər:

    "Uşağın doğulması zamanı problemlərin yaşanması qadınların həmin dövrdə psixoloji çətinliklərlə üzləşməsi ilə bağlıdır. Bu məqamda qadına həyat yoldaşı dəstək olmalıdır. Düşünülənin əksinə, bu kişiləri hörmətdən salmır, onlara olan etibarı, hörməti artırır".

