Баку и Тбилиси обсудили расширение деятельности SOCAR в Грузии - ОБНОВЛЕНО

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили обсудил вопросы, связанные с поставками и транзитом газа и электроэнергии, расширением деятельности компании SOCAR в Грузии и планируемыми проектами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на преcс-релиз Министерства энергетики Азербайджана.

Согласно информации, встреча состоялась в рамках 11-го заседания Министерского/Руководящего комитета по проекту "Развитие и передача зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии" в Тбилиси.

В ходе встречи подчеркивалось, что Азербайджан остается первостепенным партнером для Грузии в сфере энергоснабжения, и что многоплановое двустороннее энергетическое сотрудничество является одним из основных столпов стратегического партнерства между двумя странами.

Министры подчеркнули, что укрепление энергетического партнерства новыми проектами является приоритетом для обеих стран.

В этой связи отмечалось, что проект коридора зеленой энергии "Каспийское море -Черное море-Европа" имеет стратегическое значение как новое энергетическое соединение между Азербайджаном, Грузией и Европой.

Также было отмечено, что проекты "Подводный кабель Черного моря" и "Зеленый энергетический коридор" развиваются параллельно, и усиление координации между ними позволит повысить эффективность их реализации, расширить сотрудничество между странами-участниками и компаниями, а также обеспечить максимальную поддержку со стороны Европейского союза и международных финансовых институтов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по проведению технико-экономического обоснования интерконнектора, служащего расширению электрической связи и торговли между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.

Азербайджан и Грузия обсудили новые проекты в энергетической сфере.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

Он сообщил, что переговоры состоялись в Тбилиси с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

"На встрече мы обсудили приоритеты стратегического энергетического партнерства и развитие новых проектов на взаимовыгодной основе. Объем инвестиций SOCAR в Грузию достигает $2,1 млрд", - говорится в публикации.

Министр также добавил, что Азербайджан в январе-сентябре текущего года поставил в Грузию 1,5 млрд кубометров природного газа и 372 млн кВт/ч электроэнергии.