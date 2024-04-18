Азербайджан и ЕБРР оценили первый аукцион по ВИЭ в рамках предстоящего COP29

Азербайджан и Европейский отдел энергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) дали оценку первому аукциону по возобновляемой энергетике и другим проектам, которые будут реализованы в рамках предстоящего COP29.

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дали оценку первому аукциону по возобновляемой энергетике и другим проектам, которые будут реализованы в рамках предстоящего COP29.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"На встрече в Абу-Даби с директором ЕБРР, главой Европейской энергетической группы банка Гжегожем Зелинским была обсуждена деятельность Фонда энергоэффективности, реализация пилотных проектов в сфере энергоэффективности, проект энергетического коридора Азербайджан (Нахчыван)-Турция-Европа, коридор зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа", - говорится в публикации.

Кроме того, стороны обсудили подключение к сети проектов солнечной и ветровой энергии мощностью 1 ГВт, а также перспективы сотрудничества в сфере модернизации энергосистемы.

Также в ходе встречи была дана оценка первому аукциону по возобновляемой энергетике, который будет проведен в преддверии COP29, и другим проектам, отметил Шахбазов.

Əbu-Dabidə #AYİB -in Avropa Enerji Qrupunun direktoru Qrzeqorz Zielinski ilə görüşdə Enerji Effektivliyi Fondunun fəaliyyəti, enerji səmərəliliyi sahəsində pilot layihələrin həyata keçirilməsi, Azərbaycan (Naxçıvan)-Türkiyə-Avropa enerji xətti, Xəzər-Qara dəniz-Avropa yaşıl enerji… pic.twitter.com/tHvQOaK8k0 — Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) April 18, 2024

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В распространенной Минэнерго информации говорится, что на встрече были обсуждены приоритетные направления сотрудничества с банком в энергетической сфере. Отмечалось, что сотрудничество с ЕБРР с целью увеличения потенциала возобновляемых источников энергии, совершенствования сети, энергоэффективности, низкоуглеродной экономики и финансирования солнечной электростанции "Гарадаг" способствовало переходу страны к зеленой энергетике.

Были также рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Фонда энергоэффективности, поддержкой ЕБРР реализации пилотных проектов в этой области, проведением аукционов по возобновляемой энергетике, низкоуглеродными решениями в электроэнергетике. Отмечалось, что в ближайшее время начнется подготовка к проведению первого аукциона по солнечной энергетике.

В ходе встречи была дана оценка ходу подготовки законопроекта в этом направлении в рамках совместного проекта "Поддержка деятельности Агентства по регулированию энергетических вопросов".

Также был рассмотрен план действий в области энергетики в рамках COP29.