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Азербайджан и ЕБРР оценили первый аукцион по ВИЭ в рамках предстоящего COP29

Азербайджан и ЕБРР оценили первый аукцион по ВИЭ в рамках предстоящего COP29 Азербайджан и Европейский отдел энергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) дали оценку первому аукциону по возобновляемой энергетике и другим проектам, которые будут реализованы в рамках предстоящего COP29.
Энергетика
18 апреля 2024 г. 11:26
Азербайджан и ЕБРР оценили первый аукцион по ВИЭ в рамках предстоящего COP29

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дали оценку первому аукциону по возобновляемой энергетике и другим проектам, которые будут реализованы в рамках предстоящего COP29.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"На встрече в Абу-Даби с директором ЕБРР, главой Европейской энергетической группы банка Гжегожем Зелинским была обсуждена деятельность Фонда энергоэффективности, реализация пилотных проектов в сфере энергоэффективности, проект энергетического коридора Азербайджан (Нахчыван)-Турция-Европа, коридор зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа", - говорится в публикации.

Кроме того, стороны обсудили подключение к сети проектов солнечной и ветровой энергии мощностью 1 ГВт, а также перспективы сотрудничества в сфере модернизации энергосистемы.

Также в ходе встречи была дана оценка первому аукциону по возобновляемой энергетике, который будет проведен в преддверии COP29, и другим проектам, отметил Шахбазов.

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В распространенной Минэнерго информации говорится, что на встрече были обсуждены приоритетные направления сотрудничества с банком в энергетической сфере. Отмечалось, что сотрудничество с ЕБРР с целью увеличения потенциала возобновляемых источников энергии, совершенствования сети, энергоэффективности, низкоуглеродной экономики и финансирования солнечной электростанции "Гарадаг" способствовало переходу страны к зеленой энергетике.

Были также рассмотрены вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Фонда энергоэффективности, поддержкой ЕБРР реализации пилотных проектов в этой области, проведением аукционов по возобновляемой энергетике, низкоуглеродными решениями в электроэнергетике. Отмечалось, что в ближайшее время начнется подготовка к проведению первого аукциона по солнечной энергетике.

В ходе встречи была дана оценка ходу подготовки законопроекта в этом направлении в рамках совместного проекта "Поддержка деятельности Агентства по регулированию энергетических вопросов".

Также был рассмотрен план действий в области энергетики в рамках COP29.

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Версия на английском языке Azerbaijan, EBRD evaluate first renewable energy auction to be held on eve of COP29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və EBRD COP29 ərəfəsində keçiriləcək ilk bərpa olunan enerji hərracını dəyərləndirib

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