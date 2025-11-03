Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджан и BP обсудили совершенствование энергоснабжения

    Энергетика
    • 03 ноября, 2025
    • 18:13
    Азербайджан и BP обсудили совершенствование энергоснабжения

    Азербайджан и BP рассмотрели возможности совершенствования энергоснабжения, реализацию проектов по разведке и добыче в нефтегазовой сфере, создание новых связей в Каспийском море, Азиатском и Африканском регионах, а также оценку инвестиционного потенциала.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

    Обсуждения прошли на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом в рамках Международной нефтяной выставки и конференции (ADIPEC) в Абу-Даби.

    Стороны подчеркнули перспективы диверсификации совместной деятельности между SOCAR и BP на основе надежного партнерства и усиленной региональной синергии.

    В ходе обсуждений отмечалось, что Азербайджан придает особое значение внедрению инноваций в энергетическом секторе, развитию возобновляемых источников энергии и расширению международных партнерств.

