Азербайджан и ACWA Power обсудили реализацию проектов в ветроэнергетике

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов обсудил с гендиректором ACWA Power Марко Арчелли ход реализации проектов "зеленой энергетики" в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, стороны обсудили реализацию проектов по производству и передаче ветровой энергии промышленного масштаба на суше и на море, отметили прогресс по запуску на полную мощность ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" (240 МВт), где уже установлено 30 турбин и завершено строительство одной подстанции 220/33 кВ и ведутся завершающие работы на другой.

В рамках сетевого исследования, проводимого с целью интеграции новых, дополнительных "зеленых энергетических" мощностей в энергосистему для экспорта, а также внутреннего потребления, состоялся обмен мнениями о совместной реализации проекта ветровой электростанции мощностью 200 МВт.

Была также предоставлена информация об исследованиях, проводимых с целью поставки электроэнергии из Нахчывана в Турцию, и оценены перспективы реализации проекта ветровой энергии с компанией "ACWA Power" в этом регионе.

Особое внимание уделено перспективам развития морской ветроэнергетики и экспортным возможностям Азербайджана. Шахбазов и Арчелли обсудили меры, предпринимаемые в связи с созданием подводного кабеля по Черному морю и интерконнекторов, которые свяжут Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию на суше. Подчеркнута важность межрегиональных соединений, а также передачи данных наравне с электроэнергией. Отмечено, что в настоящее время волоконно-оптический компонент развивается параллельно с линией электропередачи.