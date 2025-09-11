İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    • 11 sentyabr, 2025
    • 18:18
    Azərbaycan ACWA Power ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib

    Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanının "ACWA Power" şirkəti ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu müzakirələr nazir Pərviz Şahbazov və "ACWA Power" şirkətinin baş icraçı direktoru Marco Arcelli arasındakeçirilən görüşdə aparılıb.

    Görüşdə "ACWA Power" şirkətinin Azərbaycanda yeni layihələr vasitəsilə fəaliyyətini genişləndirməsi məmnunluqla qeyd olunub. Azərbaycanın "yaşıl enerji" gündəliyinin reallaşdırılmasında şirkətlə tərəfdaşlıq çərçivəsində quruda və dənizdə sənaye miqyaslı külək enerjisi istehsalı, habelə ötürülməsi layihələrinin icrası müzakirə edilib.

    240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının tezliklə tam gücdə istismara verilməsi istiqamətində görülən işlər nəzərdən keçirilib.

    Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində indiyədək 30 külək turbini quraşdırılıb, 220/33 kV-luq yarımstansiyalardan birinin tikintisi başa çatdırılıb, digərində isə son tamamlama işləri aparılır. Həmçinin ixrac, eləcə də daxili istehlak məqsədilə yeni, əlavə "yaşıl enerji" güclərinin enerji sisteminə inteqrasiyası məqsədilə aparılan şəbəkə tədqiqatı çərçivəsində şirkətlə 200 MVt-lıq külək elektrik stansiyası layihəsinin həyata keçirilməsinə dair fikir mübadiləsi edilib.

    Naxçıvandan Türkiyəyə elektrik enerjisinin tədarükü məqsədilə aparılan araşdırmalar barədə məlumat verilib və burada "ACWA Power" şirkəti ilə külək enerjisi layihəsinin reallaşdırılması perspektivləri dəyərləndirilib.

    Söhbət zamanı dənizdə enerji istehsalı üzrə əməkdaşlığa da toxunulub. İxrac aspektində Qara dəniz sualtı kabeli və quruda Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə Azərbaycanı Avropa ilə əlaqələndirəcək interkonnektorların qurulması ilə bağlı görülən tədbirlərdən də bəhs edilib. Regionlararası bağlantıların, eyni zamanda elektrik enerjisi qədər məlumatların ötürülməsinin vacibliyi vurğulanıb. Hazırda fiber-optik komponentin enerji ötürücü xətti ilə paralel inkişaf etdirildiyi qeyd olunub.

    ACWA Power Pərviz Şahbazov enerji
    Foto
    Азербайджан и ACWA Power обсудили реализацию проектов в ветроэнергетике

    Son xəbərlər

    19:45

    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ermənistana yola düşüb

    Region
    19:43

    Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub

    Hadisə
    19:40

    Naxçıvanda güclü külək zamanı dam örtüyündən qopan şifer qadının başına düşüb

    Hadisə
    19:33

    Polşa Rusiya və Belarusla sərhədə 40 min hərbçi göndərəcək

    Digər
    19:30

    HƏMAS ABŞ-ni Qətərə hücumlarda İsraillə əlbir olmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    19:26

    Daha bir bölgə klubu ev oyunlarını Şamaxıda keçirəcək

    Futbol
    19:25

    Serdar Kılıç: Ermənistan sərhədin açılmasına müsbət yanaşır

    Region
    19:23

    Estoniya XİN Polşanın hava məkanının pozulmasına görə rusiyalı diplomatı nazirliyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti