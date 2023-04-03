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Азербайджан хочет приобрести батареи для хранения энергии

Азербайджан хочет приобрести батареи для хранения энергии Покупка в Азербайджане батарей для хранения электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, является предметом обсуждения.
Энергетика
3 апреля 2023 г. 11:24
Азербайджан хочет приобрести батареи для хранения энергии

В Азербайджане идут обсуждения относительно покупки батарей для хранения электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Эльнур Солтанов.

По его словам, проблема с приобретением связана с их дороговизной: “Эти типы батарей создают условия для эффективного использования электроэнергии. Но их цена очень высока. На Западе средства, потраченные на покупку этих батарей, включаются в стоимость тарифов. Мы же не можем пойти на такой шаг, поскольку у нас социально ориентированное государство. Поэтому сейчас обсуждения находятся на начальной стадии. Переговоры ведутся с саудовской компанией ACWA Power", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes buying batteries for electricity storage
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan elektrik enerjisinin saxlanılması üçün batareyalar almaq istəyir

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