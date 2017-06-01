Азербайджан готовится к разведке на структуре "Бабек"

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан готовится к началу разведочных работ на структуре "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия в 2018 году.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на проходящей в Баку международной конференции Caspian Oil&Gas-2017.

"Углеводородные запасы на месторождении "Умид" оцениваются в 200 млрд кубометров газа, 40 млн тонн конденсата. На сегодняшний день из разведочных и добывающих скважин месторождения ежесуточно добывается свыше 1 млн кубометра газа, около 200 тонн конденсата. Геологические исследования подтвердили связь месторождения "Умид" со структурой "Бабек". Подготовлены предложения по совместной разработке месторождения и структуры, подписан Рисковый сервисный контракт", - сказал представитель SOCAR.

Отметим, что Рисковый сервисный контракт "О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и “Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd и Umid, Babek Exploration&Production" были подписаны 12 января этого года, а 2 мая утверждены Милли Меджлисом.