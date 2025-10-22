Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетике

    Энергетика
    • 22 октября, 2025
    • 14:30
    Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и зеленой энергетике

    Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетике.

    Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на XXX Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

    Он отметил, что видит прекрасное будущее для региона и подчеркнул стратегическую роль газовой промышленности Азербайджана, которая остается ключевым ресурсом даже на фоне развития альтернативной энергетики.

    Зейналов рассказал о расширении партнерства со странами Центральной Азии и о роли энергетического сотрудничества в реализации Транскаспийского коридора.

    "Азербайджан завершает строительство нескольких проектов по солнечной и ветряной энергии и работает над формированием "зеленого" коридора Азербайджан - Турция - Европа. Этот коридор рассматривается как потенциальный мост для экспорта чистой энергии. К 2032 году Азербайджан планирует активно развивать офшорные проекты солнечной и ветряной энергии", - сказал он.

    Зейналов выразил уверенность в успешном будущем региона и готовность к дальнейшему сотрудничеству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетике.

    Азербайджан Туркменистан энергетика газ Орхан Зейналов

    Последние новости

    14:47

    Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики

    Другие страны
    14:39

    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%

    Финансы
    14:37

    Расходы на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев превысили 5 млрд манатов

    Финансы
    14:30

    Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетике

    Энергетика
    14:30

    В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 года

    Внешняя политика
    14:27

    Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии

    Внешняя политика
    14:26

    Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции Азербайджана

    Внутренняя политика
    14:22

    Обнародован госдолг Азербайджана

    Финансы
    14:17

    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Другие
    Лента новостей