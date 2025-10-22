Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетике.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на XXX Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025".

Он отметил, что видит прекрасное будущее для региона и подчеркнул стратегическую роль газовой промышленности Азербайджана, которая остается ключевым ресурсом даже на фоне развития альтернативной энергетики.

Зейналов рассказал о расширении партнерства со странами Центральной Азии и о роли энергетического сотрудничества в реализации Транскаспийского коридора.

"Азербайджан завершает строительство нескольких проектов по солнечной и ветряной энергии и работает над формированием "зеленого" коридора Азербайджан - Турция - Европа. Этот коридор рассматривается как потенциальный мост для экспорта чистой энергии. К 2032 году Азербайджан планирует активно развивать офшорные проекты солнечной и ветряной энергии", - сказал он.

Зейналов выразил уверенность в успешном будущем региона и готовность к дальнейшему сотрудничеству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетике.