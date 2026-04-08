    Азербайджан экспортировал в Сербию почти 450 млн кубометров газа

    Азербайджан на сегодняшний день экспортировал в Сербию 444,6 млн кубометров газа.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети X.

    "В ходе встречи с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович мы обсудили основные направления энергетического сотрудничества в рамках укрепления стратегического партнерства между двумя странами – природный газ, производство электроэнергии, "Зеленый энергетический коридор", энергоэффективность и теплоснабжение", – отметил министр.

    Отметим, что прямые поставки газа из Азербайджана в Сербию начались в 2023 году.

    Azərbaycan indiyə qədər Serbiyaya 450 milyon kubmetrə yaxın qaz ixrac edib
    Azerbaijan's gas exports to Serbia reach nearly 450 million cubic meters

    Последние новости

    19:21

    Турция ведет переговоры с Италией о покупке системы ПВО SAMP/T

    В регионе
    19:18

    Семь человек погибли и семь пострадали в аварии в Турции

    В регионе
    19:08

    Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    19:07

    Прево выразил поддержку Ливану в связи с продолжающимися ударами Израиля

    Другие страны
    19:07

    Австрия заявила о готовности выступить площадкой для переговоров по Ирану

    Другие страны
    19:01

    Эрдоган и Трамп обсудили договоренность о прекращении огня между США и Ираном

    В регионе
    18:57

    Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы по тамблингу в Португалии

    Индивидуальные
    18:49

    Арагчи и Байрамов обсудили текущую ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    18:45

    СМИ: Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану

    В регионе
    Лента новостей