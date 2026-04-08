Азербайджан экспортировал в Сербию почти 450 млн кубометров газа
Энергетика
- 08 апреля, 2026
- 18:00
Азербайджан на сегодняшний день экспортировал в Сербию 444,6 млн кубометров газа.
Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети X.
"В ходе встречи с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович мы обсудили основные направления энергетического сотрудничества в рамках укрепления стратегического партнерства между двумя странами – природный газ, производство электроэнергии, "Зеленый энергетический коридор", энергоэффективность и теплоснабжение", – отметил министр.
Отметим, что прямые поставки газа из Азербайджана в Сербию начались в 2023 году.
