Азербайджан экспортировал в Сербию почти 450 млн кубометров газа

Азербайджан на сегодняшний день экспортировал в Сербию 444,6 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети X.

"В ходе встречи с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович мы обсудили основные направления энергетического сотрудничества в рамках укрепления стратегического партнерства между двумя странами – природный газ, производство электроэнергии, "Зеленый энергетический коридор", энергоэффективность и теплоснабжение", – отметил министр.

Отметим, что прямые поставки газа из Азербайджана в Сербию начались в 2023 году.