    Azərbaycan indiyə qədər Serbiyaya 450 milyon kubmetrə yaxın qaz ixrac edib

    Energetika
    • 08 aprel, 2026
    • 17:43
    Azərbaycan indiyə qədər Serbiyaya 450 milyon kubmetrə yaxın qaz ixrac edib

    İndiyə qədər Azərbaycandan Serbiyaya ümumilikdə 444,6 milyon kubmetr qaz ixrac olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verib.

    "Serbiyanın mədən və energetika naziri Dubravka Djedoviç Handanoviçlə görüşdə iki ölkənin strateji tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi çərçivəsində enerji əməkdaşlığının əsas istiqamətləri - təbi iqaz, elektrik enerjisinin istehsalı, Yaşıl Enerji Dəhlizi, enerji səmərəliliyi və istilik təchizatı üzrə müzakirələr apardıq", - nazir qeyd edib.

    Pərviz Şahbazov Energetika Nazirliyi Serbiyaya qaz tədarükü Dubravka Djedoviç Handanoviç
    Азербайджан экспортировал в Сербию почти 450 млн кубометров газа
    Foto
    Azerbaijan's gas exports to Serbia reach nearly 450 million cubic meters

