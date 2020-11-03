Азербайджан экспортировал полиэтилен на 53 млн долларов

За январь-сентябрь Азербайджан экспортировал полипропилен в гранулах первичной формы на 53,1 млн долларов США

В сентябре текущего года Азербайджан экспортировал полиэтилен в гранулах первичной формы на 1,3 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 4,9 млн долларов или в 4,8 раза меньше.

Кроме того, за январь-сентябрь Азербайджан экспортировал полипропилен в гранулах первичной формы на 53,1 млн долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 0,5 млн долларов или 0,93%.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.