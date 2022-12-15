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Азербайджан экспортировал 80% добытой нефти

Азербайджан экспортировал 80% добытой нефти За 11 месяцев этого года добыча нефти в Азербайджане составила 29,8 млн тонн, из которых 24 млн тонн было направлено на экспорт.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 11:02
Азербайджан экспортировал 80% добытой нефти

За 11 месяцев этого года добыча нефти в Азербайджане составила 29,8 млн тонн, из которых 24 млн тонн было направлено на экспорт.

Как передает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что добыча газа составила 42,5 млрд кубометров, что на 7% больше аналогичного периода за прошлый год. Экспорт газа составил 20,1 млрд кубометров.

Напомним, что в настоящее время по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортируется нефть с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат c "Шахдениз". Помимо этого, по трубопроводу осуществляется прокачка нефти из Туркменистана, Казахстана и России.

Отметим, что газ транспортируется в Турцию посредством Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP.

В настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода (ТАР), по которому на юг Европы доставляется газ, составляет 11 млрд кубометров.

Строительство TAP завершено в октябре 2020 года. Общая протяженность газопровода составляет 878 км. 550 км газопровода проходит по территории Греции, 215 км – Албании, 105 км – по дну Адриатического моря, 8 км – Италии.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports 80% of produced oil and 47% of gas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hasil edilmiş neftin 80 %-ni, qazın 47 %-ni ixrac edib

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