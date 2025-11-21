Азербайджан более чем вдвое увеличил экспорт нефти в Нидерланды

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    • 21 ноября, 2025
    • 16:30
    Азербайджан экспортировал в Нидерланды в январе-октябре этого года 360 тыс. 687,86 тонны сырой нефти на сумму $214 млн 827,49 тыс.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Согласно данным, объем экспортированной продукции в 2,1 раза больше, а ее стоимость в 1,7 раза выше по сравнению с первыми 10 месяцами 2024 года.

    Доля сырой нефти, экспортируемой в Нидерланды, составила 1,74% от общего экспорта нефти Азербайджана.

    Azərbaycan Niderlanda satdığı neftin həcmini 2 dəfədən çox artırıb
    Azerbaijan increases crude oil exports to Netherlands

