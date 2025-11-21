Азербайджан более чем вдвое увеличил экспорт нефти в Нидерланды
Энергетика
- 21 ноября, 2025
- 16:30
Азербайджан экспортировал в Нидерланды в январе-октябре этого года 360 тыс. 687,86 тонны сырой нефти на сумму $214 млн 827,49 тыс.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Согласно данным, объем экспортированной продукции в 2,1 раза больше, а ее стоимость в 1,7 раза выше по сравнению с первыми 10 месяцами 2024 года.
Доля сырой нефти, экспортируемой в Нидерланды, составила 1,74% от общего экспорта нефти Азербайджана.
Азербайджан более чем вдвое увеличил экспорт нефти в НидерландыЭнергетика
