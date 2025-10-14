Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 09:53
    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,08 или 0,12% - до $66,28.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,26.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,09 или 0,14% - до $64,64 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена нефти мировые рынки
