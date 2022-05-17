Австрийские компании заинтересованы в сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики в Карабахе

Для австрийских компаний в Азербайджане, на освобожденных от оккупации территориях имеется потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергетики.

Для австрийских компаний в Азербайджане, на освобожденных от оккупации территориях имеется потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом сказано в ходе встречи с австрийскими компаниями, состоявшейся в рамках 10-го заседания Смешанной Комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией в области экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий.

Была продемонстрирована презентация, в которой затрагивались такие вопросы, как потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане, включая ресурсы ветроэнергетики в море, институциональная среда в этой сфере и шаги, предпринятые для реализации поставленных целей, планы на будущее и т. д. Компании, участвующие во встрече, предоставили подробную информацию о своих профилях и направлениях деятельности, а также выразили заинтересованность в детальном изучении потенциальных возможностей сотрудничества в сфере солнечной энергии и гидроэнергетики на освобожденных территориях.