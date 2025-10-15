Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Араз Мамедзаде: Освоение терминологии имеет большое значение для развития молодых кадров

    Энергетика
    • 15 октября, 2025
    • 19:06
    Освоение профессиональной терминологии играет важную роль в повышении квалификации и развитии молодых специалистов энергетической отрасли.

    Об этом в беседе с корреспондентом Report в Гадруте заявил директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

    По его словам, на конкурсе инноваций и мастерства молодых энергетиков, прошедшем в Гадруте, участникам были предложены сложные вопросы, среди которых особое внимание уделялось знанию профессиональных терминов.

    "Сегодня весь мир говорит на языке терминологии, соответствующей международным стандартам. Термины меняются, модернизируются, и мы стремимся к тому, чтобы наши специалисты использовали их правильно и уместно. Молодые кадры должны не только освоить эти знания, но и передать их будущим поколениям", - подчеркнул Мамедзаде.

    Он также отметил, что победители конкурса смогут в дальнейшем представлять Азербайджан на международных мероприятиях в качестве специалистов.

    Победителем конкурса инноваций и мастерства молодых энергетиков стала команда города Шуша. Второе место заняла команда Лянкярана, а третье разделили участники из Загаталы и Агсу. Победителям были вручены награды.

    «Азеришыг» Гадрут терминология конкурс
