İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Araz Məmmədzadə: "Energetika üzrə gənc kadrların terminologiyaya yiyələnməsi vacibdir"

    Energetika
    • 15 oktyabr, 2025
    • 18:00
    Araz Məmmədzadə: Energetika üzrə gənc kadrların terminologiyaya yiyələnməsi vacibdir

    Energetika üzrə gənc kadrların peşəkar inkişafı üçün terminologiyanın mənimsənilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Bunu "Report"un Hadruta ezam olunmuş müxbirinə "Azərişıq" ASC-nin Tədris və İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Araz Məmmədzadə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Hadrutda keçirilən gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsində iştirakçılara ünvanlanan sualların çətinliyi diqqət çəkib və suallar arasında terminlərə dair xüsusi bölmə də yer alıb: "Bu gün beynəlxalq standartlarda bütün dünya terminologiya ilə danışır. Terminlər dəyişir, müasirləşir. Ona görə çalışırıq ki, bizim kadr potensialı həmin terminlərdən yerində, düzgün və lazımi səviyyədə istifadə etsin. Gənc mütəxəssislər həm özləri bu bilikləri mənimsəməli, həm də sonrakı nəsillərə ötürməlidirlər".

    O, həmçinin qeyd edib ki, qalib komandaların üzvləri gələcəkdə beynəlxalq tədbirlərdə ustad qismində çıxış edə bilərlər: "Hər bir komanda üzvünün peşəkar yüksəlişi nəzərdə tutulur və onların istəyinə uyğun olaraq karyera inkişafı dəstəklənəcək. Ötən illərdə final mərhələsinə yüksələn və ya birinci yeri qazanan iştirakçılar bu gün artıq yarışlarda iştirakçı kimi deyil, mütəxəssis kimi çıxış edirlər. Düşünürəm ki, bugünkü qalib komanda üzvləri də yaxın illərdə beynəlxalq və yerli tədbirlərdə usta qismində görkəmli rol oynayacaqlar."

    Qeyd edək ki, Hadrutda keçirilən gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinin qalibi Şuşa komandası olub. Yarışda ikinci yeri Lənkəran, üçüncü yeri isə Zaqatala və Ağsu komandaları bölüşüblər. Qaliblərə mükafatlar təqdim edilib.

    Araz Məmmədzadə Azərişıq Hadrut

    Son xəbərlər

    18:34
    Foto

    Azərbaycan hərbi qulluqçuları "Eternity-2025" təlimində iştirak edir

    Hərbi
    18:34

    Hikmət Hacıyev Almaniya XİN-in Dövlət katibi ilə görüşüb

    Digər
    18:31

    Alkis Drakinos: "EBRD Azərbaycanın hidrogen layihələrinə investisiya imkanlarını araşdıra bilər"

    Energetika
    18:30

    Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə "Rəfah" keçidinin açılması gözlənilir

    Digər ölkələr
    18:28

    ANAMA ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə təşkil etdiyi kurslara bugünədək 243 müdavim cəlb olunub

    Sosial müdafiə
    18:19
    Foto

    Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    18:14

    "Azər-Türk Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    18:10

    AFFA Region Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb

    Futbol
    18:09

    Birinci sinfə üzrlü səbəbdən gecikən uşaqların qəbulu başa çatıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti