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Apple планирует свести к нулю выбросы углекислого газа на всей производственной цепочке

Apple планирует свести к нулю выбросы углекислого газа на всей производственной цепочке В Apple хотят разработать специальные "зеленые" технологии, позволяющие избавляться от углекислого газа в производстве
Энергетика
22 июля 2020 г. 11:49
Apple планирует свести к нулю выбросы углекислого газа на всей производственной цепочке

Американская компания Apple намерена в течение 10 лет свести к нулю выбросы углекислого газа на всей цепочке производства ее техники.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Руководство компании указывает, что к настоящему моменту все офисы и центры обработки данных Apple по всему миру уже работают на возобновляемой энергии. Однако к 2030 году в компании обещают полностью избавиться от выбросов углекислого газа в атмосферу, в том числе и в производстве. При этом это касается даже сторонних поставщиков деталей для ее продукции.

Ожидается, что компания сможет на 75% сократить выброс парниковых газов в атмосферу привычными методами, в том числе за счет использования экологически чистых видов энергии. Однако для того, чтобы выполнить цель на 100%, в Apple обещают разработать специальные "зеленые" технологии, позволяющие избавляться от углекислого газа, вырабатываемого в производстве.

"У бизнеса есть потрясающая возможность помочь в создании устойчивого будущего, необходимость которого продиктована заботой о планете, на которой мы все живем, - приводятся в документе слова главы Apple Тима Кука. - Меры по защите климата могут стать основой для наступления новой эры инноваций, создания рабочих мест, а также уверенного экономического роста". Он выразил надежду на то, что стремление компании отказаться от выбросов парниковых газов создаст задел для более масштабных изменений.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает 1,6 трлн долларов США.

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Версия на английском языке Apple to reduce CO2 emission
Версия на азербайджанском языке “Apple” karbon qazının buraxılmasına son qoyacaq
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