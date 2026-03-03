Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 13:42
    Анкара рассчитывает на поставки ВИЭ в ЕС через Азербайджан и Турцию

    В Анкаре считают возможной транспортировку возобновляемой энергии в Европу через Азербайджан и Турцию.

    Об этом Report заявил помощник министра энергетики и природных ресурсов Турции Зафер Демирджан в рамках 12-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии.

    По его словам, региональные и международные проекты открывают важные торговые и кооперационные возможности как для региона, так и на глобальном уровне.

    "Особенно важно отдавать приоритет подобным форматам энергетического сотрудничества. В обеспечении энергетической безопасности стран такие региональные инициативы являются хорошим примером. Сегодня многие государства обсуждают, как развивать взаимодействие между собой. Мы также рассматриваем проекты, которые можно реализовать и производить совместно", - отметил Демирджан.

    Он подчеркнул, что Турция стремится играть активную и эффективную роль в региональных энергетических проектах.

    "Речь идет не только о газовой сфере. В будущем вклад Турции будет значительным и в региональные проекты в сфере электроэнергии. У нас есть соответствующий опыт. Азербайджан и Турция уже реализовали ряд крупных стратегических проектов и продолжат это делать. Для новых инициатив существует серьезная база знаний и практики. Мы уверены, что все международные и региональные проекты с участием Азербайджана и Турции будут успешными", - заявил представитель Турции.

    Лента новостей