Американская нефть подорожала на 2%

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,21% или 1,17 долларов и составила 52,86 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 0,93% или 0,54 долларов и составила 58,34 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 60 долларов/баррель.